Serie A verso la ripresa: la curva dei contagi del Paese inciderà più dei tamponi sui calciatori

La positività fatta registrare da alcuni tesserati non sarà l'elemento sul quale verterà la decisione sulla ripartenza della Serie A.

Più sì che no. La rimane in stand-by, ma la sensazione è quella che il massimo campionato italiano possa ricevere l'ok per la ripartenza.

Ieri, il vertice tra la FIGC e il Comitato Tecnico Scientifico non ha portato a decisioni definitive: le parti sono decisamente più vicine rispetto a qualche settimana fa in merito al protocollo da adottare ma, stando a quanto riferito ieri dal Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora sarà necessario prima valutare la curva dei contagi di coronavirus della prossima settimana in tutto il Paese.

La ripresa degli allenamenti collettivi, infatti, è prevista per lunedì 18 maggio, e i dati sui contagi comunicati relativi alla settimana 11-17 maggio saranno decisivi per ottenere l'ok di massima da parte del Governo.

Altre squadre

Dopo di che, tornerà in gioco il protocollo della FIGC. Non basta, è evidente, che la situazione dei contagi non torni ad essere preoccupante, ma serve anche un progetto chiaro - e approvato dal CTS - per gestire tamponi ed eventuali atleti (o componenti dello staff) positivi.

La , ad esempio, ripartirà nel prossimo weekend nonostante i tamponi ai quali le squadre hanno sottoposto i loro tesserati abbiano fatto registrare qualche caso positivo (una decina su più di 1700 test effettuati). Il giocatore (o il componente dello staff) in questione sarà isolato e la squadra parteciperà regolarmente alle partite.

In , però, difficilmente sarà così ed è proprio questo il nodo legato alla ripartenza. Del resto, il Decreto del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte parla chiaro: isolamento e quarantena per i positivi e chi è stato a contatto con loro. Per questa ragione il Protocollo non può certo fare eccezione relativamente al passaggio "chi è stato a contatto con loro".

Al momento, Torino, Sampdoria e Fiorentina hanno reso nota la positività di alcuni dei loro tesserati, ma questo non deve assolutamente sorprendere. L'intento dei "tamponi a tappeto per i club di Serie A" non era quello di accertare i "contatti 0" (ipotesi alquanto inverosimile, del resto), ma appunto isolare i positivi per poter far ripartire il campionato senza ulteriori rischi per i calciatori. Al punto che la ieri si è allenata regolarmente.

Chiaramente è una situazione alquanto borderline e sicuramente impopolare ma che, a quanto pare, sembra convincere la maggior parte dei club. D'altro canto, così come sta accadendo in ogni altra attività produttiva, la positività di un dipendente non viene reputata sufficiente per determinare la produzione dello stabilimento.

L'articolo prosegue qui sotto

L'Uefa pretende un piano completo sulla ripartenza entro il 25 maggio, piano che la Lega Serie A ha già stilato ma che, ovviamente, senza l'ok del Comitato Tecnico Scientifico e del Consiglio dei Ministri non vedrà mai la luce.

Sarà dunque decisiva la settimana prossima, specialmente in relazione all'andamento della curva dei contagi. Dopo, e soltanto dopo, entrerà in gioco l'accordo sul protocollo. In questa logica, sulla scelta influisce relativamente poco - come detto - la presenza di alcuni inevitabili casi positivi.

Inutile ogni paragone con la Serie C: se la Lega Pro ha deciso di fermare i campionati il motivo non va cercato nella "sicurezza" o nel "rispetto degli atleti", ma la questione è strettamente economica: i club di terza serie hanno preferito interrompere il campionato piuttosto che adeguarsi al protocollo, economicamente parecchio dispendioso. E se per i club di Serie A gli introiti sono tali da poterne permettere l'osservanza, in Serie C si sarebbe trattato di un esborso non giustificato dagli incassi.