Serie A, svelato il nuovo logo ufficiale: simbolo azzurro tridimensionale

La Lega Serie A ha svelato sui social il nuovissimo logo ufficiale del campionato italiano: una lettera 'A' tridimensionale di colore azzurro.

La Lega rinnova ufficialmente il suo look con un nuovo design per il logo della Serie A TiM, svelato con un suggestivo video sul profilo 'Twitter' della Lega. Una lettera 'A' tridimensionale e totalmente colorata di azzurro.

Coming 🔜! pic.twitter.com/1MPGeMAUSv — Lega Serie A (@SerieA) 9 maggio 2019

Abbandonata dunque la trama con il tricolore bianco, rosso e verde sulla lettera A: si passa all'azzurro della Nazionale con uno stile completamente rinnovato su sfondo bianco. Il tricolore viene invece lasciato per la scritta 'TIM' con sfondo blu.

La nuova tonalità accompagnerà le venti squadre del nostro campionato come ulteriore 'in bocca al lupo' all' di Roberto Mancini, chiamato a risollevare un movimento calcistico affossato dalla mancata partecipazione all'ultimo Mondiale.