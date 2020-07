Serie A, gli squalificati: 5 giocatori fermati dal Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo ha reso noti gli squalificati dopo le prime tre partite del 30° turno: fermati De Ligt e Dybala, una giornata anche a Djuricic.

La 30esima giornata di si è aperta con tre partite: - , - e - , antipasto di quello che accadrà oggi con i sette match rimanenti.

Sono 5 i giocatori fermati dal Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, tutti per un turno: Dybala e De Ligt (Juventus), Djuricic (Sassuolo), Izzo (Torino) e Tachtsidis (Lecce).

Spiccano le squalifiche dei due juventini che non potranno essere a disposizione di Sarri per il big match in programma martedì sera a San Siro contro il Milan, rigenerato dal successo ottenuto all'Olimpico.