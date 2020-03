Serie A sospesa, i calciatori possono allenarsi?

Il nuovo decreto del governo ha sospeso la Serie A e le competizioni sportive nazionali, ma i giocatori potranno ancora allenarsi.

La si ferma per tutto il mese di marzo. Questo uno dei provvedimenti del governo per tentare di arginare l'epidemia di coronavirus il prima possibile. Fino al 3 aprile, infatti, il massimo torneo calcistico italiano e il resto delle competizioni sportive nazionali non si giocheranno, nemmeno a porte chiuse.

In tutta è infatti previsto dal 10 marzo 2020 alle attività non necessarie fuori dalle proprie case. Gli atleti non potranno giocare partite ufficiali nel mese di marzo, a meno che non siano organizzate da organismi internazionali: in quel caso match a porte chiuse, tassativo. E per gli allenamenti, considerando il divieto di assemramento nel territorio nazionale?

I CALCIATORI POSSONO ALLENARSI?

La riposta è sì. Se i giocatori professionisti e non professionisti abbiano allenamenti riconosciuti come importanti da parte del comitato olimpico, allora potranno continuare l'attività a porte chiuse. Starà ai vari club prendere le dovute precauzioni per evitare l'eventuale diffusione del virus.

IL DECRETO DEL GOVERNO RIGUARDO GLI ALLENAMENTI

"Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai Giochi olimpici o a manifestazioni nazionali e internazionali".