Serie A, Serie B, leghe estere: quando iniziano i campionati 2021-2022?

Ligue 1, Bundesliga, Premier, Liga, Serie A, Serie B: la data di inizio dei maggiori tornei e tutti i dettagli.

Il 2020/2021 è andato in archivio, ma è già ora di pensare alla stagione 2021/2022. Dalla Serie A alla Premier, dalla Serie B alla Liga, le squadre preparano già la nuova annata, così da replicare quanto fatto o redimersi dopo mesi difficili conclusi nel peggiore dei modi.

Una serie infinita di questione aperte: Inter, Lille e Atletico Madrid, nuove regine che dovranno difendere il titolo, Parma, Benevento, Chievo e soci a tentare il ritorno in Serie A, Manchester City e Bayern Monaco scatenate nel voler ancora fare il vuoto dietro di loro.

Quando partiranno i campionati più importanti? Dopo gli Europei e la Copa America di luglio e le vacanze degli atleti impegnati, dopo poche settimane ci sarà il via della nuova stagione, ovunque

QUANDO INIZIA LA SERIE A 2021/2022

Il 22 agosto prenderà il via la nuova stagione di Serie A. Una data simile a quelle delle stagioni pre-2020, quando l'avvio del torneo è stato posticipato in virtù dello slittamento della annata precedente, visti i noti problemi legati al coronavirus. Anticipi il 21 agosto e possibilità di prima gara venerdì 20.

QUANDO INIZIA LA SERIE B 2021/2022

Benevento, Parma, Crotone, Lecce, Monza e tutte le grandi favorite della nuova Serie B cominceranno la loro avventura sabato 21 agosto: il grosso della prima giornata sarà come di consueto nel penultimo giorno della settimana, ma l'anticipo si giocherà venerdì 20.

QUANDO INIZIA LA SERIE C 2021/2022

La data di avvio della Serie C 2021/2022 non è stata ancora ufficializzata.

QUANDO INIZIA LA PREMIER LEAGUE 2021/2022

A ferragosto prende il via il campionato inglese. Il 14 agosto, infatti, tutte a caccia del Manchester City di Guardiola, Campione in carica della Premier, ancora una volta. Probabile anticipo il 13, di venerdì. Inizierà prima della Serie A, come di consueto.

QUANDO INIZIA LA LIGA 2021/2022

Alla pari della Premier League, anche la Liga, vinta nella passata annata dall'Atletico Madrid, inizierà nel weekend 13-15 agosto. Caldo estivo, ma squadre in campo già venerdì 13 per l'anticipo, con gare anche sabato, domenica e probabilmente lunedì 16.

QUANDO INIZIA LA BUNDESLIGA 2021/2022

Non è da meno il campionato tedesco, che comincerà venerdì 13 agosto con la prima gara, dunque il grosso delle gare previste sabato 14 e domenica 15 dello stesso mese. La favorita? La stessa che ha vinto il nono titolo di fila, il Bayern Monaco, stavolta nelle mani di Nagelsmann.

QUANDO INIZIA LA LIGUE 2021/2022

Bundesliga, Spagna e Inghilterra inizieranno nello stesso weekend, dunque sarà la volta della Serie A. Il primo dei cinque grandi tornei ad aprire la stagione 2021/2022 sarà quello francese: via il 6 agosto con l'anticipo del venerdì, dunque squadre in campo sabato 7 e domenica 8. Lille Campione in carica.