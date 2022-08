Serie A senza sorprese: le prime 8 dell'anno scorso vincono tutte, è la prima volta

Dal Milan all'Atalanta, le big dello scorso torneo hanno conquistato tutte i 3 punti: è la prima volta nella storia della A. Zero i pareggi.

I dubbi della vigilia? Spazzati via. Ansie da prestazione? Cancellate da un bel risultato. Tra sabato, domenica e lunedì, è stato così per tutte le grandi della Serie A. Dalla Juventus al Milan, dall'Inter alla Roma, eccetera. Le formazioni maggiormente indiziate a chiudere il campionato nelle prime posizioni hanno vinto tutte. Senza eccezioni.

Sabato ha iniziato il Milan, 4-2 in rimonta all'Udinese nonostante lo svantaggio provocato dal solito Becão. E ha proseguito l'Inter, che si è imposta col brivido e all'ultimo minuto in casa del Lecce. E via così. Vincenti anche la Roma, la Lazio, il Napoli. Pure l'Atalanta e la Fiorentina.

Non è un fatto raro. Di più: è completamente insolito. Perché mai, come rivela Opta, nella storia della Serie A le squadre classificatesi nelle prime otto posizioni nel campionato precedente avevano conquistato tutte la vittoria nella prima giornata del torneo successivo. Ebbene: a cavallo di Ferragosto 2022 l'eventualità si è finalmente verificata.

Un sintomo del sempre più crescente squilibrio esistente in Serie A tra le prime e le ultime? Della mancanza di una "terra di mezzo", come peraltro si era notato già nel corso delle passate stagioni? Possibile. Mentre il livellamento verso il basso del campionato, specialmente da un certo punto in poi della classifica, è ormai un dato assodato.

L'altra statistica che hanno lasciato i primi 90 minuti della nuova Serie A è la totale mancanza di pareggi. 10 partite, 10 vittorie, zero segni X. Successi che, peraltro, sono stati distribuiti in maniera perfettamente simmetrica: 5 sono stati ottenuti in trasferta, gli altri 5 in casa.

In questo caso, come rivela ancora Opta, non si tratta però di una novità assoluta. Per carità, al contempo non è nemmeno così comune: nella storia della Serie A la coincidenza si era verificata soltanto in tre occasioni, ovvero nel 1933/34, nel 1934/35 e nel 1971/72. L'ultima volta, dunque, esattamente mezzo secolo fa.