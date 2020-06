Serie A, senza aritmetica blocco delle retrocessioni e niente Scudetto in caso di stop

Nel Consiglio di Lega i club hanno bocciato l'algoritmo come strumento da adottare in caso di stop: Scudetto e retrocessioni solo se aritmetici.

Il Consiglio di Lega andato in scena oggi ha emesso un importante responso: i club di hanno di fatto bocciato l'utilizzo dell'algoritmo qualora il campionato subisse una nuova sospensione dopo la ripresa, tutelando il merito sportivo.

Secondo quanto riportato da 'Ansa', 16 società (4 si sono astenute) hanno votato il piano B che prevede l'adozione del calcolo della media punti (in casa e in trasferta) da moltiplicare per le partite rimanenti.

Attenzione però, perché questa soluzione sarebbe valida soltanto in un caso: come riferito da 'Sky Sport' lo Scudetto non verrebbe assegnato e le retrocessioni sarebbero bloccate, a meno che non ci sia già il verdetto certificato dall'aritmetica e dunque impossibile da mettere in discussione.

Questa la nota ufficiale rilasciata dalla Lega.

"Si è svolta questo pomeriggio l'Assemblea della Lega Serie A, con tutte le venti Società collegate in video conferenza. In riunione è stata analizzata la composizione del Consiglio di Lega ed è stato stabilito che si procederà a votazione per nomina del nuovo Consigliere per completare la governance alla prima Assemblea utile. Per quanto riguarda i principi previsti dal Comunicato 196/A della Figc, e in vista delle relative delibere che dovranno essere assunte in seno al Consiglio Federale del prossimo 8 giugno, l'Assemblea ha dato indicazione ai rappresentanti della Lega Serie A di votare in favore di soluzioni che salvaguardino sempre il merito sportivo qualora non fosse possibile portare a termine il campionato di Serie A TIM".

Questa media punti servirebbe, quindi, per stabilire le squadre qualificate alle competizioni europee e sarebbe l'ultima ancora di salvezza nella malaugurata ipotesi che la Serie A venisse interrotta: eventualità che, naturalmente, nessuno si augura.

Una proposta che passerà sui tavoli del Consiglio Federale in programma lunedì e che sicuramente sarà tema di rovente dibattito.