Le big di Serie A tremano: i sudamericani possono saltare un turno, a rischio Napoli-Juve

Scatta l'allarme per le big di Serie A: come spiega La Gazzetta dello Sport, i sudamericani rischiano di saltare la terza giornata di campionato.

La Serie A è nuovamente alle prese con un 'problema' legato agli impegni delle nazionali. L'allarme riguarda i calciatori sudamericani ed è scattato subito dopo la decisione della Conmebol di programmare non più 2 ma 3 partite per nazionale in occasione delle soste di settembre e ottobre.

Secondo il nuovo calendario, ufficializzato dopo il via libera della Fifa per recuperare i due turni non disputati in primavera a causa del Covid, le nazionali sudamericane disputeranno gli ultimi match di settembre nella notte tra il 9 e il 10. Di conseguenza, come spiega La Gazzetta dello Sport, i club europei potranno avere a disposizione i giocatori non prima di sabato o domenica.

Un problema per le squadre italiane impegnate nella Champions League 2021/2022. Come da programma, il 14 e il 15 settembre andrà in scena il primo turno della fase a gironi.

Ma non è tutto: la terza giornata di Serie A sarà condizionata proprio dalla possibile assenze dei calciatori sudamericani. Un problema soprattutto per le prime quattro dello scorso campionato, che potrebbero anticipare il match a sabato o addirittura venerdì in vista della gara d'esordio in Champions League.

Tra i giocatori in bilico ci sono i vari Dybala, Alex Sandro, Cuadrado e Bentancur, che potrebbero saltare il big match tra la Juventus di Massimiliano Allegri e il Napoli di Luciano Spalletti al 'Maradona'. Stesso discorso per l'Inter, che sarà di scena a Marassi contro la Sampdoria: Simone Inzaghi potrebbe non avere a disposizione Vidal, Vecino, Lautaro e Sanchez, mentre l'Atalanta ha in rosa i colombiani Muriel e Zapata e l'argentino Musso: per gli uomini di Gasperini a rischio il match contro la Fiorentina.