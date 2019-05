Serie A, ridotte le squalifiche di Dijks, Ionita e Veretout: subito a disposizione

La Corte d'Appello della FIGC ha dato ragione a Bologna, Cagliari e Fiorentina per Dijks, Ionita e Veretout. Niente ricorso per Paquetá.

, e possono sorridere: sabato, domenica e lunedì avranno a disposizione tre elementi che in un primo momento avrebbero dovuto seguire le partite dalla tribuna o dal divano, ovvero Mitchell Dijks, Artur Ionita e Jordan Veretout.

La Corte d'Appello della FIGC ha infatti accolto i ricorsi inoltrati dai tre club, decidendo di dimezzare le giornate di stop inflitte ai calciatori, tutti espulsi nella trentacinquesima giornata e destinati, almeno in un primo momento, a tornare in campo solo all'ultimo turno. Questo il comunicato:

"La Corte ha ridotto da 2 a 1 giornata le squalifiche del calciatore della Fiorentina Marcel Jordan Veretout, del calciatore del Bologna Mitchell Dijks e del calciatore del Cagliari Artur Ionita".

Non solo: sia Dijks che Ionita che Veretout dovrebbero essere tutti schierati dall'inizio dai rispettivi allenatori. Il Bologna andrà a far visita alla lunedì sera, il Cagliari sarà ospitato dal sabato pomeriggio, mentre la Fiorentina andrà a domenica alle 15.

Discorso opposto per Lucas Paquetá, squalificato per tre giornate dopo i fatti di -Bologna: il club rossonero ha deciso di non inoltrare ricorso e, dunque, la stagione del mancino brasiliano è da considerarsi già conclusa.