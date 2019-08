Serie A da record, oltre 26 mila spettatori medi: mai così tanti alla prima giornata

La Serie A parte con il botto in termini di spettatori medi allo stadio: oltre 26 mila, si tratta di un record per la prima giornata.

Goal, spettacolo e polemiche per un primo turno di già spettacolare: una prima giornata da record con oltre 26 mila spettatori medi allo stadio, mai così tanti all'avvio del campionato italiano da quando esiste il format a 20 squadre.

Mai prima d'ora infatti era stata raggiunta la soglia dei 26.140 spettatori di media nella prima giornata di Serie A. Un numero che negli ultimi dieci anni non era mai stato raggiunto nell'intero mese di agosto.

L'ultima volta risale infatti alla seconda giornata della stagione 2009/2010, quando a Milano andò in scena il derby tra e , mentre all'Olimpico scesero in campo e .

Spiccano in particolar modo i 64.188 spettatori accorsi a San Siro ieri sera per assistere al debutto di Antonio Conte in Inter- . Le partite più seguite sono state inoltre Roma- con 38.779 e - con 33.614. Nelle ultime due stagioni la Serie A non era mai andata oltre i 22 mila spettatori di media.