Serie A, quanti casi Covid! Verona, Udinese e Salernitana i club più colpiti

Passano i giorni e i casi di Covid sono sempre di più, nel calcio come in tutti gli altri ambiti della vita. La Serie A è lo specchio fedele di questa situazione, con i positivi che aumentano progressivamente con il passare delle ore.

Una situazione che sta colpendo tutti i club, ma ce ne sono alcuni particolarmente sfortunati in questo senso. I principali focolai riguardano attualmente Verona, Salernitana e Udinese.

Nella giornata di oggi il club scaligero ha comunicato la positività di 7 giocatori (che si aggiungono al difensore Magnani, positivo già da qualche giorno). Sono 7 anche i positivi in casa Udinese, mentre la Salernitana ne conta addirittura 9.

Una situazione da monitorare, soprattutto in vista della ripresa della Serie A che il 6 gennaio manderà in scena le 10 partite valide per la 20ª giornata.

Il decreto emesso a Natale dal Governo (che non impone più isolamento per contatti stretti con un soggetto positivo) dovrebbe garantire il regolare svolgimento del campionato, senza rinvii effettuati a più riprese come nella passata stagione.

Una situazione critica potrebbe però verificarsi già in prossimità del primo turno del 2022, visto che l'ASL competente ha bloccato il gruppo squadra della Salernitana e la società granata ha chiesto il rinvio della gara col Venezia.