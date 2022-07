Serie A, quale partita inaugura il 2022/23? Le prime gare previste

Tutto quello che c'è da sapere sulle partite con cui inizierà la stagione: data, orario e dove vederle in tv e streaming.

Passano i giorni, le ore, i minuti. I secondi. Passa il tempo e più si avvicina la Serie A 2022/23. Il nuovo campionato è alle porte, a metà estate via alla nuova stagione che vedrà il Milan provare a difendere il titolo e tutte le altre squadre combattere per diventare Campioni d'Italia. Da agosto a giugno, un lungo percorso.

Come noto il campionato inizia nel weekend di Ferragosto, con la prima giornata che infiammerà l'estate già rovente prevista tra il 13 e il 15 agosto. Il sabato sono previste quattro partite, due alle ore 18:30 che apriranno la stagione e due al consueto orario serale delle 20:45.

LA PRIMA PARTITA DELLA SERIE A 2022/23

Sono due: Sampdoria-Atalanta e Milan-Udinese. I Campioni d'Italia inaugureranno infatti la nuova annata ospitando a San Siro la nuova Udinese allenata da Andrea Sottil, appena arrivato in bianconero. Per i fans rossoneri sarà l'occasione di vedere i vecchi campioni e i nuovi acquisti all'opera.

In contemporantea occhi sul Ferraris, con il match tra la Sampdoria del confermato Giampaolo e l'Atalanta di Gasperini, che reduce dall'ottavo posto dello scorso campionato è a caccia di riscatto, per provare a tornare in Europa. Magari dalla porta principale.

DOVE VEDERE LE PARTITE DELLA PRIMA GIORNATA

DAZN trasmetterà tutte e dieci le gare del primo turno, come il resto del campionato nella sua interezza. A Sky ancora una volta tre match per giornata: il 13 proporrà Sampdoria-Atalanta, ma anche Lecce-Inter delle ore 20:45. Il quadro verrà chiuso all'Olimpico: Lazio-Bologna alle 18:30.

PRIMA GIORNATA, PARTITE E ORARI