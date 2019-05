Serie A, Quagliarella vince la classifica marcatori con 26 goal

Fabio Quagliarella vince la classifica marcatori della Serie A con 26 goal davanti a Zapata e Piatek. Fuori dal podio Cristiano Ronaldo.

E' stata una stagione straordinaria quella di Fabio Quagliarella, che a 36 anni ha vinto la classifica marcatori della 2018/2019.

37 partite, 26 goal (nove dei quali su calcio di rigore), per una media di una rete ogni 124 minuti. In mezzo il record eguagliato di Batistuta di undici partite consecutive a segno in Serie A.

Quagliarella si è messo alle spalle Duvan Zapata - un altro che ha vissuto una stagione da record con 23 goal - e la rivelazione Piatek che si è fermato a 22.

Fuori dal podio a sorpresa Cristiano Ronaldo che alla prima stagione con la ha segnato 'soltanto' 21 goal.

