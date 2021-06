C'è molta Serie A nel Portogallo Under 21: Leao e Dalot guidano il gruppo

Il Porogallo Under 21 presenta diversi giocatori che militano in Italia, come i milanisti Leao e Dalot.

L 'Europeo Under 21 si chiude questa sera, con la sfida tra Germania e Portogallo. Nonostante l'eliminazione dell'Under 21 di Paolo Nicolato, ai quarti di finale da parte dei lusitani, l'Italia viene comunque rappresentata nell'atto finale di questa manifestazione. Il Portogallo, infatti, presenta ben 4 giocatori che militano nel nostro paese.

Due elementi importanti della formazione di Rui Jorge sono Rafael Leao e Diogo Dalot , entrambi in forza al Milan . Il primo, entrato a gara in corso sia contro l'Italia che in semifinale contro la Spagna, ha chiuso la sua stagione rossonera con 7 goal e 6 assist in 40 presenze. Ha totalizzato un buon minutaggio anche Dalot, con 34 apparizioni complessive tra tutte le competizioni (più 2 reti e 3 passaggi vincenti).

La colonia italiana del Portogallo non è finita qui e proprio un 'azzurro' è stato il giustiziere dell'Italia nei quarti di finale. Si tratta dell'attaccante Dany Mota che, dopo aver contribuito al raggiungimento dei playoff di Serie B da parte del Monza con 6 goal e 5 assist in 33 partite, ha realizzato una doppietta determinante nella sfida contri i pari età azzurri nei quarti di finale dell'Europeo.

Completa il quadro Pedro Pereira, centrocampista di proprietà del Benfica reduce da una stagione in prestito al Crotone (con 35 presenze e 4 assist). Ci sarebbe anche un altro 'italiano' nella rosa del Portogallo Under 21 ovvero Tiago Djalo, arrivato al Milan nel corso della stagione 2018/19 per poi passare al Lille nella trattativa che ha portato il connazionale Leao in rossonero.