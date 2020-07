Serie A, le partite di oggi: orari, diretta tv e streaming

La 36ª giornata di Serie A si apre con il match tra Milan e Atalanta: gli orari delle partite di oggi e dove vederle in tv e streaming.

Manca pochissimo alla conclusione della . Molti verdetti sono già stati emessi, ma per l' e il secondo posto la lotta è apertissima. La 36esima e terzultima giornata del campionato si aprirà con il fondamentale match tra e , già qualificate per le rispettive competizioni continentali.

Sia Milan che Atalanta vogliono però migliorare la propria posizione per diversi motivi: i rossoneri, dopo la conferma di Pioli, sono decisi ad evitare i preliminari, la Dea il quarto posto, ottenendo un piazzamento ancor più prestigioso.

La gara che vedrà impegnate Milan e Atalanta a San Siro sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky: per seguire la gara basterà sintonizzarsi su Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e anche su Sky Sport (canale 251 del satellite).

Milan-Atalanta sarà visibile anche in diretta su Sky Go, app di Sky scaricabile per gli abbonati: partita visibile dunque anche su computer, tablet e cellulare.

Infine, l'opzione Now Tv: anche in questo caso si tratta di un servizio di Sky che prevede diversi pacchetti con il meglio della Serie A.