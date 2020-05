Serie A, nuovo protocollo inviato al CTS: quarantena con allenamenti in caso di contagio

Sembrava dovesse essere oggi il giorno della ripresa degli allenamenti di gruppo in , ma ciò non è successo: il Ministero dello Sport ha ritardato ancora la decisione finale e intanto la FIGC ha inviato un nuovo protocollo al Governo, che poi lo ha girato al Comitato Tecnico Scientifico.

Nel pomeriggio di domenica, dopo una riunione abbastanza movimentata, la Lega ha partorito il nuovo protocollo e lo ha spedito alal FIGC. Gravina poi lo ha girato al Minsitro dello Sport, che a sua volta lo ha girato al Comitato Tecnico Scientifico. Vincenzo Spadafora caldeggia anche un esito veloce dell'esame.

"In spirito di piena collaborazione il ministro ha dato immediato impulso ai propri uffici per procedere ad una rapida ma approfondita analisi delle novità introdotte nel documento, in modo da poterlo inviare già domani (cioè oggi, ndr) all’attenzione del Comitato Tecnico Scientifico".