Serie A, svelato il nuovo logo ufficiale: simbolo azzurro tridimensionale

La Lega ha svelato il suo logo rivisitato con una 'A' tridimensionale, Miccichè: "UIteriore passo verso la nuova identità". Introdotti anche gli MVP.

La Lega rinnova ufficialmente il suo look con un nuovo design per il logo della Serie A TiM, svelato con un suggestivo video sul profilo 'Twitter' della Lega. Una lettera 'A' tridimensionale e totalmente colorata di azzurro.

Coming 🔜! pic.twitter.com/1MPGeMAUSv — Lega Serie A (@SerieA) 9 maggio 2019

Abbandonata dunque la trama con il tricolore bianco, rosso e verde sulla lettera A: si passa all'azzurro della Nazionale con uno stile completamente rinnovato su sfondo bianco. Il tricolore viene invece lasciato per la scritta 'TIM' con sfondo blu.

La nuova tonalità accompagnerà le venti squadre del nostro campionato come ulteriore 'in bocca al lupo' all' di Roberto Mancini, chiamato a risollevare un movimento calcistico affossato dalla mancata partecipazione all'ultimo Mondiale. Queste le parole del presidente della Lega Serie A, Gaetano Miccichè.

"Il logo presentato oggi è un ulteriore passo verso la nuova identità di Lega Serie A, un brand storico riconosciuto in tutto il mondo da milioni di tifosi e appassionati. Le nuove sfide da affrontare sono il raggiungimento dei mercati internazionali sempre più vasti e la riconoscibilità del nostro prodotto a livello globale”.

Oltre al logo, l'altra novità riguarda l'introduzione degli MVP: migliori portiere, difensore, centrocampista, attaccante, giovane e miglior giocatore in assoluto di tutto il campionato, verranno premiati sui campi di A in occasione delle ultime giornate.

Le classifiche, come fa sapere la Lega, saranno stilate secondo un rating basato su dati di tracking integrati con dati evento rilevati da Netco Sports e Stats, attraverso un sistema di monitoraggio della performance brevettato e certificato su base scientifica.