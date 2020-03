Serie A, ecco il nuovo calendario: le giornate slittano, l'ordine resta uguale

La Lega Serie A ha reso note le variazioni del calendario del campionato: le giornate slittano, ma il loro ordine non cambierà.

Si attendeva l’ufficialità, adesso c’è anche quella: la Lega ha reso note le variazioni del calendario che si sono rese necessarie per recuperare le gare che sono state rinviate a seguito dell'emergenza Coronavirus.

L’ha fatto attraverso un comunicato nel quale ha specificato come il 27esimo turno del torneo (l’ottavo del girone di ritorno), si disputerà in luogo del 28esimo, mentre il 28esimo slitterà in luogo del 29esimo.

“A rettifica dei Comunicati Ufficiali n. 8 del 29 luglio 2019 (calendario Serie A TIM) e n. 192 del 27 febbraio 2020 (variazione 8ª e 9ª giornata di ritorno), si comunica che le gare dell’8ª e della 9ª giornata di ritorno saranno disputate rispettivamente in luogo delle gare della 9ª e della 10ª giornata di ritorno”.

Il 27esimo turno di campionato partirà quindi venerdì 13 marzo con le sfide che vedranno protagoniste alle 18,30 e allo stadio Bentegodi e - allo stadio Dall’Ara e proseguirà con le gare di sabato 14 - , - e - , per poi chiudersi domenica 15 con - (partita delle 12,30), - , - , - (ore 18,00) e si chiuderà con - (20,45).

Altre squadre

Il 28esimo turno si aprirà invece con l’anticipo di venerdì 20 marzo che vedrà opposte Lazio e Fiorentina, proseguirà sabato 21 con Brescia-Genoa, Sampdoria-Bologna e Juventus-Lecce, per poi continuare domenica 22 con Sassuolo-Verona (12,30), Cagliari-Torino, Napoli-SPAL, Udinese-Atalanta, Milan-Roma (18,00) e si chiuderà con Parma-Inter (20,45).