Serie A, le nominations per il 'Calciobidone' 2020: ci sono Eriksen, Rabiot e Paquetà

I nominati per il tradizionale 'Calciobidone' dell'anno: presenti tra gli altri Eriksen, Ramsey, Rabiot, Paquetà e Pastore.

Il portale 'Calciobidoni.it' come ogni anno assegna il particolare trofeo al peggior giocatore dell'anno del campionato italiano: tra le nominations del 'Calciobidone' del 2020 figurano profili decisamente importanti.

La lista dei candidati per il premio meno ambito dell'anno è stata comunicata: fra i 10 peggiori ci sono due giocatori dell' quali Eriksen e Lazaro (attualmente in prestito al Monchengladbach), i due juventini Ramsey e Rabiot, i due ex milanisti Biglia e Paquetà, i due azzurri Lozano e Llorente e infine la coppia giallorossa Pastore-Pau Lopez.

Nell’Albo d’Oro della speciale competizione, attiva dal 2009, figurano il portoghese Quaresma nelle prime due Edizioni (2009-2010), Adriano ai tempi della (2011), Forlan (2012), Kondogbia (2016) e Gabigol (2017). Nelle ultime due edizioni hanno 'trionfato' i due romanisti Nikola Kalinic (2018) e Patrick Schick (2019).