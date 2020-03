Serie A, l'elenco completo degli squalificati per il prossimo turno

Ci sono due ipotesi per quanto riguarda gli squalificati della prossima giornata di Serie A. Il turno di squalifica potrebbe cambiare.

Chi sono gli squalificati del prossimo turno di ? Difficile dirlo con esatezza a causa dei numerosi rinvii e possibili recuperi in programma, ma le ipotesi in questo momento sono due.

Prima però occorre fare una doverosa premessa: la squalifica di un giocatore viene scontata sempre nel turno successivo di Serie A, non importa quale sia la giornata.

Dunque, se verrà regolarmente disputata la 27ª giornata, a saltare il prossimo turno sarebbero come di consueto i giocatori squalificati nella giornata precedente e quelli che non hanno scontato la squalifica perché le loro squadre non sono scese in campo: nello specifico si tratta di Mateju, Dalbert, Murru, Ramirez, Strefezza e Veloso.

Attenzione però: qualora la Lega dovesse decidere (come probabile) di far recuperare il prossimo weekend le partite rinviate nella 26ª giornata - facendo così slittare la 27ª giornata al 13 maggio - questi stessi giocatori salterebbero proprio i recuperi.

Ecco uno schema, per essere più chiari:

GLI SQUALIFICATI PER LA 27ª GIORNATA

BANI - Salta

- Salta SANTANDER - Salta Juventus

- Salta Juventus SCHOUTEN - Salta Juventus

- Salta Juventus MATEJU - Salta

- Salta JOAO PEDRO - Salta

- Salta DALBERT - Salta

- Salta DONATI - Salta

- Salta MURRU - Salta

- Salta RAMIREZ - Salta Roma

- Salta Roma STREFEZZA - Salta

- Salta VELOSO - Salta

GLI SQUALIFICATI IN CASO DI SLITTAMENTO

Come cambierebbe lo scenario qualora il prossimo weekend si giocassero i recuperi: