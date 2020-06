Serie A, la Lega ha deciso: la stagione 2020/21 partirà il 12 settembre

Concluso il Consiglio di Lega, che ha dato una prima indicazione sulla data dell'inizio della stagione 2020/21: nei prossimi giorni la conferma.

In attesa di poter concludere la stagione attuale dopo la pausa dettata dall'emergenza sanitaria, la Lega Calcio guarda avanti e pianifica anche la prossima stagione, per la quale spunta una data precisa di partenza.

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', il Consiglio di Lega ha ipotizzato il 12 settembre come possibile data per l'avvio della 2020/21: un importante passo considerando l'Europeo che andrà in scena la prossima estate nel mese di giugno.

Si tratta attualmente soltanto di un'idea: per ufficializzare la data si dovrà attendere che l'Uefa faccia altrettanto con le date delle coppe europee.

Da considerarsi invece concluso il campionato Primavera: non si tornerà in campo se non per la finale di Coppa tra e , rinviata lo scorso 10 aprile. Nulla da fare dunque per la capolista , che prima della sospensione guidava il campionato con tre punti di distacco sul .