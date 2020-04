Serie A in estate, la proposta di alcune squadre: partite alle 22

Le squadre del centro-sud propongono di far cominciare le partite alle 22, per avere meno caldo possibile. Oggi previsto intanto l'esecutivo UEFA.

Mentre i club chiedono garanzie sulla ripresa del campionato al Ministro Spadafora, si comincia comunque a ragionare sulle modalità dell'inedito campionato che ci apprestiamo a vivere e commentare.

La cosa certa è che si giocherà a temperature molto più alte del normale, soprattutto visto che si prolungherà tutto fino a luglio. Quindi la chiara conseguenza è che si giocherà di sera, per ovvie questioni climatiche.

Secondo 'Il Corriere dello Sport', infatti, le squadre del centro-sud avrebbero chiesto di posticipare l'inizio delle partite alle 22, per evitare quanto più caldo possibile.

Altre squadre

La serie A ha già fatto i suoi calcoli intanto sulle giornate ancora da giocare.. Considerando anche la Coppa , occorrono complessivamente 15 finestre per completare la stagione. Significa che il termine ultimo per ripartire è il 14 giugno. Altrimenti si sforerebbe.

Si sforerebbe perché il termine massimo per completare i campionati europei è il 31 luglio. L'UEFA infatti vuole dedicare agosto alla Champions e all' . E in tal senso proprio oggi è in programma l'esecutivo UEFA: oggi se ne saprà di più sull'orientamento dell'UEFA.