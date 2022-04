La Lega Serie A ha ufficializzato il programma completo di anticipi e posticipi della 34ª giornata di Serie A. La sfida di cartello è quella in programma sabato 23 aprile alle 18 a San Siro tra Inter e Roma con il ritorno di José Mourinho al 'Meazza'. Lazio-Milan calendarizzata per il giorno dopo, domenica 24 aprile alle 20:45. Chiude il programma del 34° turno Sassuolo-Juventus, fissata per lunedì 25 aprile al 'Mapei Stadium' alle 20:45.

IL PROGRAMMA DELLA 34ª GIORNATA

Sabato 23 aprile

Torino-Spezia, ore 15

Venezia-Atalanta, ore 15

Inter-Roma, ore 18

Verona-Sampdoria, ore 20.45

Domenica 24 aprile

Salernitana-Fiorentina, ore 12.30

Bologna-Udinese, ore 15

Empoli-Napoli, ore 15

Genoa-Cagliari, ore 18

Lazio-Milan, ore 20.45

Lunedì 25 aprile

Sassuolo-Juventus, ore 20.45

IL CALENDARIO DEI RECUPERI

Ufficializzate anche le date delle sfide da recuperare. Udinese-Salernitana si giocherà mercoledì 20 aprile alle 18:45, mentre le altre gare sono in programma la settimana successiva, mercoledì 27 aprile: Fiorentina-Udinese e Salernitana-Venezia alle 18, Atalanta-Torino e Bologna-Inter alle 20:15.

Mercoledì 20 aprile

Udinese-Salernitana, ore 18:00

Mercoledì 27 aprile

Fiorentina-Udinese, ore 18:00

Salernitana-Venezia, ore 18:00

Atalanta-Torino, ore 20:15

Bologna-Inter, ore 20:15