Serie A, i migliori della stagione: Ronaldo mvp, Zaniolo miglior giovane

La Lega Serie A ha nominato i migliori della stagione: Handanovic, Koulibaly, Milinkovic-Savic e Quagliarella i migliori per reparto.

A partire da quest'anno la Lega riconosce i migliori giocatori della stagione con il campionato ormai in chiusura. Trionfa su tutti Cristiano Ronaldo, premiato come mvp: Nicolò Zaniolo è invece il miglior giovane.

Questo il comunicato ufficiale della Lega Serie A sui nuovissimi premi:

"Lega Serie A ha istituito, a partire da quest’anno, i riconoscimenti per i migliori giocatori della stagione, che saranno premiati con un trofeo consegnato sul terreno di gioco prima della loro ultima partita casalinga. Le classifiche per ogni categoria sono state stilate secondo una ponderazione elaborata da Ernst & Young sulla base delle rilevazioni statistiche di STATS e OPTA, con l’ausilio dei dati di tracking registrati da Netco Sports. La classifica considera le gare sin qui disputate di Serie A TIM, quelle di TIM Cup e la . I vincitori nella prossima stagione avranno il diritto di apporre sulla propria maglia una patch celebrativa del riconoscimento di migliore per ogni categoria".

I premiati e la partita di consegna del trofeo:

MIGLIOR PORTIERE: Samir Handanovic ( - )

MIGLIOR DIFENSORE: Kalidou Koulibaly ( -Inter)

MIGLIOR CENTROCAMPISTA: Sergej Milinkovic-Savic ( - )

MIGLIOR ATTACCANTE: Fabio Quagliarella ( - )

MIGLIOR GIOVANE: Nicolò Zaniolo ( - )

MVP - MIGLIORE IN ASSOLUTO: Cristiano Ronaldo (Juventus- ).

Inevitabile il trionfo di Cristiano Ronaldo alla prima stagione con la Juventus: il portoghese ha trascinato i bianconeri alla vittoria dello Scudetto con 28 goal e 13 assist in 42 partite fin qui. Per Nicolò Zaniolo è invece l'anno della consacrazione: il classe '99 è diventato un punto fermo della Roma e si è ritagliato anche le prime apparizioni in Nazionale.

Obbligatorio anche il premio per Fabio Quagliarella, che all'età di 36 anni ha macinato record su record arrivando alla straordinaria quota di 26 goal stagionali. Vince a centrocampo anche Milinkovic-Savic nonostante una prima parte di stagione in ombra: il serbo è poi tornato sui livelli dello scorso anno nella seconda metà. Koulibaly e Handanovic si confermano grandi certezze del nostro campionato rispettivamente per Napoli e Inter.