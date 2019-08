Serie A, i big match su Sky e DAZN: l'assegnazione delle partite

Annunciate dalla Lega Serie A le 'pick' dei big match: su Sky Juventus-Napoli e Inter-Juventus, DAZN trasmetterà Milan-Inter e Milan-Juventus.

La Lega ha annunciato la suddivisione dei big match per il prossimo campionato ai due brodcaster che detengono diritti di trasmissione del torneo per il territorio italiano, Sky e DAZN. 16, come da bando, i 'top match' scelti da Sky, 4 quelli selezionati in esclusiva da DAZN.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Sky si è assicurata la trasmissione in esclusiva, tra le altre, di - , -Juventus e -Napoli.

MIlan-Inter, Milan-Juventus, -Juventus e -Juventus le quattro grandi partite della prossima Serie A scelte da DAZN.

Protagonista assoluta sarà l'11esima giornata d'andata: la sfiderà il Napoli, con trasmissione esclusiva su Sky, mentre l'atteso derby di Torino tra i granata e la Juventus verrà trasmesso su DAZN.

Di seguito l'elenco completo:

2 giornata: Juventus-Napoli - Sky

4 giornata: Milan-Inter - DAZN

7 giornata: Inter-Juventus - Sky

11 giornata: Torino-Juventus - DAZN

11 giornata: Roma-Napoli - Sky

12 giornata: Juventus-Milan - Sky

13 giornata: Milan-Napoli - SKy

15 giornata: Inter-Roma - Sky

15 giornata: Lazio-Juventus - DAZN

18 giornata: Napoli-Inter - Sky

19 giornata: Roma-Juventus - Sky

21 giornata: Napoli-Juventus - Sky

23 giornata: Inter-Milan - Sky

26 giornata: Juventus-Inter - Sky

30 giornata: Roma-Napoli - Sky

31 giornata: Milan-Juventus - DAZN

32 giornata: Napoli-Milan - Sky

34 giornata: Inter-Roma - Sky

37 giornata: Inter-Napoli - Sky

38 giornata: Juventus-Roma - Sky