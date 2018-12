Serie A, Gravina ha deciso: "Sabato si giocherà, il campionato non si ferma"

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina sulla sospensione della Serie A: "Il campionato non si ferma, sabato si giocherà".

La giornata 19 di Serie A, in programma per il 29 dicembre, dopo la morte del tifoso a seguito degli scontri pre Inter-Napoli, è stata per alcune ore in bilico, come confermato anche dalla FIGC .

Con DAZN avrai oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Alla fine la decisione è stata però quella di giocare comunque, come confermato dal presidente Gravina ai microfoni di Sky Sport.

"Sabato si giocherà a calcio, le gare si svolgeranno regolarmente. Il campionato non si ferma. E' una risposta a chi sta cercando di contaminare il nostro mondo . Ho sentito il presidente della Lega di A, ho parlato con il sottosegretario Giorgetti per avere sentore del clima. Abbiamo deciso insieme che si vada avanti. Non voglio dichiarazioni da parte di coloro che intendono proteggere il loro orticello, come FIGC c'è una posizione di responsabilità e quindi dobbiamo parlare una sola lingua".

Un chiarimento ulteriore sulla possibilità di Mazzoleni di sospendere la partita ed una risposta netta alle parole del patron del Napoli De Laurentiis.

"Bisogna dire le cose giuste nel momento giusto, basta con questo meccanismo di dichiarazioni pericolose. E' vero che gli addetti alla sicurezza possono sospendere la gara, ma non può farlo l'arbitro. Per potergli dare questa possibilità serve una norma chiara. Il mio intento è quello di dire al Giudice Sportivo di adottare sanzioni esemplari, ma bisogna anche abbassare i toni, questi attacchi continui non fanno bene al calcio. Mazzoleni ieri ha applicato le regole come doveva, ma dichiarazioni dei giorni scorsi non lo hanno facilitato nel suo lavoro".

Gravina in precedenza ha inoltre confermato che prenderà provvedimenti importanti dopo il caos della giornata, degenerato negli scontri di San Siro.

"Qui serve qualcosa di molto radicale perché in campo e fuori in questo weekend che doveva essere di festa ho visto e sentito cose inaccettabili per me, per il mio modo di essere e fare il presidente della Figc. E qui non parlo solo di politica sportiva, qui parlo di soluzione radicale". L'articolo prosegue qui sotto

Nelle ore precedenti è stato rilasciato un comunicato ufficiale, condannando duramente gli episodi di San Siro e promettendo una sospensione immediata delle partite qualora si ripetessero nuovamente cori di discriminazione razziale.