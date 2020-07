Serie A, Gomez MVP di giugno: battuto Ronaldo

E' il 'Papu' Gomez il miglior giocatore di Serie A nel mese di giugno: niente da fare per Cristiano Ronaldo.

Nell' che sta facendo sognare i tifosi in campionato e in , uno dei punti di riferimento è senza ombra di dubbio Alejandro Gomez, calamita delle azioni offensive della 'Dea' e supporto prezioso per la prima punta Zapata.

Il 'Papu' ha da poco festeggiato le 300 presenze nella massima categoria, ma questo non è l'unico traguardo prestigioso ottenuto: la Lega di lo ha infatti nominato MVP del mese di giugno.

Niente da fare per un altro asso come Cristiano Ronaldo, nonostante i numeri al top fatti registrare dopo la ripartenza post-lockdown: 7 goal realizzati nelle ultime 6 partite non sono bastati per strappare all'argentino ex Catania la palma del migliore.

Altre squadre

Gomez riceverà il premio nel pre-partita di Atalanta- , in programma martedì sera alle ore 21.45 al 'Gewiss Stadium' di Bergamo.