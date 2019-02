Serie A, gli squalificati per la 26esima giornata: un turno per Duncan

Sono cinque i giocatori che salteranno la 26esima giornata di Serie A: fuori Duncan, Ekdal, Hetemaj, Deiola e Pulgar.

Sarà un grande turno di campionato, per i tifosi di. Scudetto, Champions, Europa League e salvezza pronte a prendere strade chiare, in virtà degli scontri diretti previsti. Napoli e Juventus a confronto, così come Lazio e Roma. Per una giornata con pochissimi squalificati.

Sono appena cinque, infatti, i giocatori che salteranno la prossima giornata di Serie A causa ammonizione, o espulsione, nell'ultimo turno. Una giornata decisamente corretta la scorsa, che ha visto un solo rosso: quello rifilato a Duncan, costretto a saltare la sfida tra Sassuolo e Milan.

Fuori anche Deiola, ennesimo indisponibile per un Cagliari che deve fare i conti con una serie incredibile di infortunati, Ekdal, fuori per il match che la Sampdoria affronterà in casa SPAL, Hetemaj e Pulgar. Di Carlo e Mihajlovic dovranno dunque rivedere il proprio centrocampo in vista delle due trasferte di Chievo e Bologna.

Escludendo gli infortunati di lungo corso, le big non avranno dunque squalificati per la prossima giornata di Serie A. Gli scontri diretti del 26esimo turno non soffriranno dunque di assenza pesanti come lo scorso, in cui non si sono visti causa diffida i vari Suso e Insigne, nuovamnente a disposizione.

Oltre gli squalificati, sono stati multati Petrachi e il Frosinone: 5000 euro con diffida per il dirigente del Torino, reo di aver offeso l'arbitro, e 5000 per il club ciociaro, causa oggetti lanciati dai tifosi contro i giocatori della Roma, comunque non colpiti.