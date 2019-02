Serie A, gli squalificati dopo la 22ª giornata: un turno a dieci giocatori

I calciatori squalificati dopo l'ultimo turno di campionato: una giornata per ben dieci giocatori, spiccano gli stop di N'Koulou e Lorenzo Pellegrini.

La 22ª giornata di Serie A ci ha lasciato in dote la sorpresa Parma, capace di imporre il 3-3 alla Juventus, oltre all'incredibile sconfitta dell'Inter che è stata superata a San Siro dal nuovo Bologna di Sinisa Mihajlovic.

Il Giudice Sportivo ha reso noti i nomi dei giocatori squalificati dopo l'ultimo turno, ben dieci: l'unico fermato in seguito ad un'espulsione - ricevuta in SPAL-Torino - è il granata N'Koulou. Per lui stop di una giornata.

Stesso provvedimento per altri nove, tutti ammoniti in stato di diffida: Duncan, Milenkovic, Murru, Parolo, Lorenzo Pellegrini, Romero, Zaza e gli spallini Fares e Felipe.

Un bel problema per i ferraresi, attesi domenica pomeriggio dalla trasferta più che complicata sul campo di Bergamo, al cospetto di un'Atalanta lanciatissima verso un posto in Champions League. Da affrontare senza due titolari inamovibili.