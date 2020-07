Serie A, gli squalificati: 9 giocatori fermati dal Giudice Sportivo

Ben nove giocatori squalificati per una giornata: fermati Berardi e Bernardeschi, squalifica e ammenda per Juric dopo l'espulsione di ieri.

Ben nove giocatori sono stati fermati per una giornata per somma di ammonizioni dal Giudica Sportivo: mano pesante sul , che perde tre pedine. I nove giocatori squalificati si vanno ad aggiungere al laziale Patric, che deve ancora scontare due turni e salterà dunque anche la sfida contro la .

Si tratta di Domenico Berardi, andato a segno ieri sera nel rocambolesco 3-3 contro la Juventus, Mehdi Bourabia e Francesco Magnanelli: De Zerbi dovrà reinventare la sua formazione titolare nel prossimo match contro il .

Stop di un turno anche per lo juventino Federico Bernardeschi, per Matteo Darmian e Alberto Grassi del , Giovanni Di Lorenzo del , Artur Ionita del Cagliari e Stefano Okaka dell' .

Altre squadre

Scatta la squalifica di una giornata anche per l'allenatore del Ivan Juric, espulso nel corso della sfida contro la per aver rivolto 'espressioni irriguardose nonchè esclamato frasi offensive nei confronti della terna arbitrale': per lui anche un'ammenda di 15 mila euro.