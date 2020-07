Serie A, gli squalificati: 5 giocatori fermati dal Giudice Sportivo

Cinque giocatori squalificati per una giornata dopo le gare di mercoledì: Mkhitaryan, Cristante, Denswil, Duncan e Zaza.

Il Giudice Sportivo ha comunicato il consueto elenco dei giocatori squalificati per il prossimo turno di campionato. Nessun espulso nelle gare di mercoledì, ma cinque giocatori entrano in squalifica per somma di ammonizioni.

Stiamo parlando di Henrikh Mkhitaryan e Bryan Cristante della , Stefano Denswil del , Alfred Duncan della e Simone Zaza del .

La squadra più colpita è sicuramente la Roma, che dovrà fare a meno del giocatore più in forma del momento (Mkhitaryan) e di un uomo prezioso come Cristante, contro il schierato da centrale difensivo.

Altre squadre

Squalifica anche per due allenatori. Sinisa Mihajlovic dovrà saltare una giornata ed è stato anche multato di 15mila euro "per avere, al 36° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale e, all'atto della notifica del provvedimento di espulsione, rivolto al Quarto Ufficiale espressioni offensive".

Squalificato anche Claudio Ranieri per la prossima giornata dopo la doppia ammonizione subita contro l' .