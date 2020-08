Serie A, gli MVP della stagione: Dybala il migliore in assoluto

La Lega ha premiato Paulo Dybala come migliore della stagione. Immobile il miglior attaccante, il Papu Gomez domina a centrocampo.

La Lega di comunica gli MVP della stagione sportiva 2019/2020: il miglior portiere, difensore, centrocampista e attaccante, il miglior giovane e l’MVP assoluto riceveranno il trofeo sul terreno di gioco all’inizio della Serie A TIM 2020/2021.

La classifica è stata redatta secondo le rilevazioni statistiche di Stats Perform (sistema brevettato nel 2010 con K-Sport), con l’ausilio dei dati di tracking registrati da Netco Sports. Per il calcolo finale sono state considerate tutte le partite disputate in Serie A TIM, Coppa Coca-Cola e Coca-Cola Supercup.

Questi i premi finali dati ai giocatori. Vince Paulo Dybala per il miglior giocatore in assoluto della Serie A. Ciro Immobile è inevitabilmente invece il miglior attaccante. Fuori da queste due piazze gente come Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku.

Il Papu Gomez vince come miglior centrocampista, mentre in difesa è il nerazzurro De Vrij a portare il premio a casa. Szczesny vince il titolo di miglior portiere della stagione.

MIGLIOR PORTIERE: Wojciech Szczesny ( )

MIGLIOR DIFENSORE: Stefan De Vrij ( )

MIGLIOR CENTROCAMPISTA: Alejandro Gomez ( )

MIGLIOR ATTACCANTE: Ciro Immobile ( )

MIGLIOR GIOVANE: Dejan Kulusevski ( )

MVP - MIGLIORE IN ASSOLUTO: Paulo Dybala (Juventus)