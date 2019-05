Serie A, gli arbitri della 38ª giornata: Fiorentina-Genoa ad Orsato, Inter-Empoli a Banti

Fiorentina-Genoa, scontro salvezza, sarà diretto da Orsato. Inter-Empoli a Banti, Valeri per SPAL-Milan.

L'ultima giornata di si aprirà sabato pomeriggio con -, gara senza obiettivi, e verrà chiusa da sei match in contemporanea domenica alle ore 20.30 che decideranno la corsa salvezza e quella Champions. Sono stati designati, come sempre nella giornata di giovedi, i fischietti che scenderanno in campo.

Il match salvezza tra e sarà diretto da Orsato, a San Siro per - designato Banti di . Il sul campo della vedrà fischiare Valeri.

Gli arbitri della 38ª giornata di Serie A:

FROSINONE-CHIEVO: Di Martino

BOLOGNA-NAPOLI: Di Paolo

TORINO-LAZIO: Abisso

SAMPDORIA-JUVENTUS: Nasca

ATALANTA-SASSUOLO: Doveri

CAGLIARI-UDINESE: Volpi

FIORENTINA-GENOA: Orsato

INTER-EMPOLI: Banti

L'articolo prosegue qui sotto

SPAL-MILAN: Valeri

ROMA-PARMA: Mazzoleni

- e -, incontri 'validi' per il quarto posto, saranno rispettivamente diretti da Doveri e Mazzoleni.