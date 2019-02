Serie A, gli arbitri della 25ª giornata: Abisso per Fiorentina-Inter

Sarà Abisso l'arbitro di Fiorentina-Inter, posticipo del 25° turno di Serie A. Calvarese per Bologna-Juventus, Parma-Napoli a Chiffi.

Come ogni giovedì l'AIA ha comunicato i nomi degli arbitri che dirigeranno le gare del prossimo turno, il 25esimo: il big match Fiorentina-Inter, posticipo domenicale, è stato affidato a Rosario Abisso della sezione di Palermo.

Juventus di scena a Bologna dove fischierà Calvarese, Chiffi per Parma-Napoli. Giacomelli a San Siro per Milan-Empoli, mentre l'esperto Orsato andrà a Torino per il match tra i granata e l'Atalanta. Rocchi al VAR di Chievo-Genoa. Lazio-Udinese rinviata a data da destinarsi.

Di seguito le designazioni complete:

BOLOGNA-JUVENTUS: CALVARESE (VAR: LA PENNA)

CHIEVO-GENOA: VOLPI (VAR: ROCCHI)

FIORENTINA-INTER: ABISSO (VAR: FABBRI)

FROSINONE-ROMA: MANGANIELLO (VAR: PAIRETTO)

MILAN-EMPOLI: GIACOMELLI (VAR: PICCININI)

PARMA-NAPOLI: CHIFFI (VAR: DI BELLO)

SAMPDORIA-CAGLIARI: MASSIMI (VAR: MAZZOLENI)

SASSUOLO-SPAL: MARESCA (VAR: VALERI)

TORINO-ATALANTA: ORSATO (VAR: BANTI)