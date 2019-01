Serie A, gli arbitri della 22ª giornata: Roma-Milan a Maresca

Sono stati designati gli arbitri della ventiduesima giornata di Serie A: Maresca arbitrerà il big match tra Roma e Milan, Juventus-Parma a Giacomelli.

L'AIA ha reso note le designazioni per la 22esima giornata di Serie A, come di consueto. Il big match tra Roma e Milan è stato assegnato a Maresca. Juventus impegnata in casa contro iL Parma con l'arbitro Giacomelli mentre il Napoli ospiterà la Sampdoria sotto la direzione di Pairetto.

L'Inter a San Siro affronterà il Bologna, con Pasqua come arbitro, mentre a dirigere Frosinone-Lazio sarà Fabbri. A chiudere la giornata Cagliari-Atalanta con Valeri direttore di gara.

Ecco tutte le partite con le rispettive assegnazioni:

EMPOLI-CHIEVO: DI BELLO (VAR: DOVERI)

NAPOLI-SAMPDORIA: PAIRETTO (VAR: LA PENNA)

JUVENTUS-PARMA: GIACOMELLI (VAR: CHIFFI)

SPAL-TORINO: MARIANI (VAR: ROCCHI)

UDINESE-FIORENTINA: ORSATO (VAR: MARINELLI)

GENOA-SASSUOLO: MANGANIELLO (VAR: ABISSO)

INTER-BOLOGNA: PASQUA (VAR: MASSA)

ROMA-MILAN: MARESCA (VAR: CALVARESE)

FROSINONE-LAZIO: FABBRI (VAR: MAZZOLENI)

CAGLIARI-ATALANTA: VALERI (VAR: PICCININI)