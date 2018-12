Serie A, gli arbitri della 19ª giornata: Juventus-Sampdoria a Valeri

Designati gli arbitri della 19ª giornata di Serie A: Valeri per Juventus Sampdoria, Calvarese arbitrerà Napoli-Bologna.

Sono stati designati gli arbitri chiamati a dirigere l'ultima giornata del girone di andata della Serie A 2018/19, la 19ª, interamente in programma il 29 dicembre. La gara tra la capolista Juventus e la Sampdoria sarà diretta da Paolo Valeri di Roma.

Per quanto riguarda le altre big, a fischiare per Napoli-Bologna sarà Calvarese di Teramo, mentre Empoli-Inter sarà diretta da La Penna di Roma. Abisso per Milan-SPAL, Manganiello per Parma-Roma, gara in cui al VAR sarà presente il bergamasco Mazzoleni, protagonista in Inter-Napoli.

Questo l'elenco completo delle designazioni:

ore 12.30: JUVENTUS-SAMPDORIA: VALERI (VAR: MARESCA)

ore 15.00: SASSUOLO-ATALANTA: PASQUA (VAR: PICCININI)

ore 15.00: UDINESE-CAGLIARI: MARIANI (VAR: PAIRETTO)

ore 15.00: EMPOLI-INTER: LA PENNA (VAR: GUIDA)

ore 15.00: PARMA-ROMA: MANGANIELLO (VAR: MAZZOLENI)

ore 15.00: GENOA-FIORENTINA: MASSA (VAR: GIACOMELLI)

ore 15.00: CHIEVO-FROSINONE: ROCCHI (VAR: BANTI)

ore 15.00: LAZIO-TORINO: IRRATI (VAR: ORSATO)

ore 18.00: NAPOLI-BOLOGNA: CALVARESE (VAR: DOVERI)

ore 20.30 MILAN-SPAL: ABISSO (VAR: FABBRI)