Serie A femminile 2021/2022: dove vederla in tv e streaming in chiaro

Per la prossime due annate, la Serie A Women sarà trasmessa anche in chiaro: tutte le informazioni per seguirla in diretta.

Sempre più persone, non solo in Italia, sono interessate al calcio femminile. La Serie A Women continua a riscuotere successo tra svariati generi ed età, grazie all'esplosione di grandi figure tra Milan, Juventus e non solo. Ora il passo in avanti, una copertura televisiva importante.

Per le edizioni della Serie A Women 2021/2022 e 2022/2023 è stato infatti trovato l'accordo con la FIGC per la trasmissione in chiaro di una gara a giornata. Non solo, visto che ci sarà un palinsesto dedicato con uno studio, degli highlights, opinionisti e volti noti per commentare ogni turno e match specifico.

SERIE A FEMMINILE IN CHIARO: TV E STREAMING

In ogni giornata della Serie A femminile 2021/2022 e in quella successiva, sarà trasmessa una partita in chiaro, via via da definire, in diretta televisiva su La7 e La7d. Non solo, visto che il match sarà disponibile anche in diretta streaming su La7.it.

COPPA ITALIA FEMMINILE E SUPERCOPPA ITALIANA FEMMINILE IN DIRETTA

Il gruppo La7 ha acquistato anche i diritti della Coppa Italia femminile e Supercoppa italiana femminile, così da trasmetterla in diretta tv e streming durante le annate 2021/2022 e 2022/2023. Per entrambe le stagioni, ci saranno dunque un totale di 28 gare.

SERIE A FEMMINILE 2021/2022: LE SQUADRE

Empoli, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Pomigliano, Roma, Sampdoria, Sassuolo e Hellas Verona.

CHAMPIONS LEAGUE FEMMINILE IN DIRETTA

Le più grandi giocatrici d'Europa saranno invece protagoniste su DAZN: un quadriennio in diretta esclusiva su DAZN.