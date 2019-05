Serie A, De Siervo annuncia: "Fino al 2027 i campionati resteranno nel weekend"

Intervenuto all'assemblea odierna, l'amministratore delegato della Lega di Luigi De Siervo ha illustrato i piani che nei prossimi anni dovrebbero portare a una vera e propria rivoluzione del calcio europeo.

Nel corso dell'incontro sono stati affrontati infatti i temi già discussi nei vertici dell'European Leagues e con la UEFA, con l'obiettivo di dare vita a un nuovo progetto che possa cambiare in maniera radicale il sistema calcistico sia a livello italiano che europeo. Il tutto avverrà però a piccoli passi, come ha spiegato proprio De Siervo.

"Per il ciclo 2024/27, i weekend saranno ancora dedicati ai campionati nazionali. Per il resto c'è un progetto definito con un sistema di competizioni europee collegate: una Champions a 32 squadre, una seconda competizione a 32 e una terza a 64, con promozioni e retrocessioni all'interno delle coppe. I recenti incontri di Nyon e Madrid sono stati positivi. Abbiamo apprezzato soprattutto il metodo, ovvero l'apertura della UEFA a un confronto con le varie componenti, ma mancano ancora molti elementi dal punto di vista del merito, in particolare non sappiamo quante squadre ci saranno e come avverrà l'accesso nelle tre competizioni previste".