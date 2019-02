Serie A, cosa succede in caso di arrivo a pari punti? Criteri e classifica avulsa

Scudetto, Champions, Europa League e corsa salvezza: cosa succede se due o più squadre arrivano a pari punti a fine campionato?

Girone d'andata passato, tre mesi al termine della Serie A. Non è ancora tempo di verdetti, ma le posizioni cominciano a delinerarsi. Mentre la Juventus fugge dal Napoli, il grande dubbio del campionato italiano è chi andrà in Champions League: tante squadre in pochi punti e possibile ricorso alle regole in caso di arrivo a pari punti.

Cosa succede se una o più squadre concludono il campionato alla pari?

CRITERI A PARI PUNTI

1) punti negli scontri diretti

2) differenza reti negli scontri diretti (i goal in trasferta non valgono doppio in caso di ulteriore parità)

3) differenza reti generale

4) maggior numero di reti segnate in generale

5) sorteggio

SCUDETTO: JUVENTUS e NAPOLI A PARI PUNTI

CHAMPIONS QUARTO POSTO A PARI PUNTI

In attesa della gara del ritorno, e di eventuali clamorose e a dir poco storiche rimonte dell'Inter, sono Juventus e Napoli a contendersi il titolo di Serie A 2018/2019. Madama è decisamente avanti in classifica, favorita anche nei criteri a pari punti, visto il successo nella gara d'andata.

Atalanta, Roma e Lazio condividono 38 punti in classifica e il desiderio di entrare in Champions League. Giallorossi e bergamaschi hanno ottenuto due 3-3 nella sfide di questa stagione, dunque in caso di eventuale arrivo pari sevirà considerare la differenza reti generale.

Team Gasperini avanti almeno per ora con la Lazio, visto l'1-0 dell'andata, mentre il derby capitolino i giallorossi hanno avuto la meglio sui biancocelesti, che dunque almeno per ora sono la squadra meno favorita in caso di arrivo a pari punti.

A contendere il quarto posto ci sono inoltre Torino, Milan e forse Torino, Sampdoria e Fiorentina: ancora troppo presto per dei calcoli approfonditi.

EUROPA LEAGUE: PARI PUNTI

SALVEZZA: CAGLIARI, UDINESE, CHIEVO, BOLOGNA, FROSINONE, SPAL, EMPOLI

CLASSIFICA AVULSA

Troppe le squadre coinvolte anche in questo caso: oltre le squadre già citate nella zona Champions, sono in buona posizione per sognare qualcosa di più rispetto alla salvezza anche Parma, Sassuolo e chissà, Genoa.Il Genoa è avanti e per ora tagliata fuori dalla zona salvezza, con sette squadre a caccia della permanenza in Serie A. Chievo ampiamente favorito per la retrocessione, per il resto club vicinissimi in classifica. Sicuramente in vantaggio negli scontri diretti l'Empoli, nei confronti del Cagliari, e la SPAL, verso il Bologna.

La classifica avulsa vera e propria entra in gioco in caso di due o più squadre a pari punti.