Serie A, cosa significa campionato bilanciato su due stagioni?

Il presidente della FIGC ha parlato dell'ipotesi di "un campionato bilanciato su due stagioni". Ma cosa vuol dire? Ecco le possibili ipotesi.

In tutti i tifosi di calcio si chiedono solo una cosa: in che modo riprendererà il campionato e come verrà assegnato lo Scudetto? Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato tra le tante ipotesi anche di un "campionato che potrebbe essere bilanciato su due stagioni".

Ma che cosa intende Gravina con questa espressione? Sicuramente possiamo solo ipotizzare qualcosa, visto che il presidente della FIGC non ha spiegato nel dettaglio le modalità di questa possibile soluzione.

La prima ipotesi, sicuramente la più probabile, è la seguente. Il campionato riprenderà normalmente non appena sarà possibile (verosimilmente) a maggio, e se non si dovesse riuscire a completarlo prima del 30 giugno (termine classico della stagione calcistica) si continuerà poi ad agosto, prima di cominciare quello successivo.

Con il termine "bilanciato" forse Gravina intende proprio questo. Infatti giocare dopo il 30 giugno sarebbe troppo complicato per tantissime ragioni (su tutte quella dei contratti dei giocatori in scadenza il 30 giugno) ed il campionato potrebbe finire così tra agosto e settembre, in quella che dovrebbe essere già la prossima stagione di , che slitterà un po'.

Un'altra ipotesi potrebbe riguardare il fatto di unire in qualche modo la stagione giocata fino ad ora con quella che inizierà regolarmente da agosto. Ipotesi che si potrebbe prendere in considerazione se il campionato non fosse in grando di ripartire adesso.

Il termine "bilanciato" d'altronde potrebbe voler dire proprio misurare le due stagioni e bilanciarle per ricavarne un risultato unico. Ipotesi che avrebbe del clamoroso, ma la situazione è sicuramente straordinaria.

Il tutto tenendo conto anche delle altre tre ipotesi, più percorribili, che Gravina aveva già caldeggiato nelle scorse settimane. Ovvero la non assegnazione del titolo, l'assegnazione con il congelamento delle classifiche allo stato attuale delle cose, oppure svolgere un mini-torneo con playoff e playout in stile final four.

Queste ad oggi sembrano essere tutte le ipotesi che i vertici della FIGC, e tutti i rappresentanti delle squadre, potrebbero prendere in considerazione.