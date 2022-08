Serie A, tutte le gare del 16° turno lo stesso giorno: il 4 gennaio 2023

Il primo turno dopo la pausa autunnale-invernale si giocherà il 4 gennaio 2023: quattro fasce orarie per i dieci incontri previsti in Serie A.

Tutto il calendario di Serie A, con anticipi, posticipi, date e orari, nonchè la programmazione tv e streaming, ufficiale fino al 16esimo turno. La Lega ha infatti confermato tutte le gare che si giocheranno nel resto del 2022, nonchè la prima giornata del 2023. Post pausa.

La particolarità del 16esimo turno, che aprirà il 2023 dopo due mesi dal 15esimo, sarà che tutte le sfide verranno disputate nello stesso giorno: il 4 gennaio. Scelte quatto fasce orarie per le dieci partite di Serie A, ovvero 12:30, 14:30, 18:30 e 20:45.

Ad aprire il 2023 ci sarà il 2023, di scena a Salerno per il primo incontro del nuovo anno solare. Non solo, visto che alle 12:30 verrà disputato anche l'incontro del Mapei tra Sassuolo e Sampdoria. Due ore dopo altre due sfide, con l'Atalanta di scena in casa dello Spezia e il Torino ad ospitare il Verona.

Alle 16:30 prima gara della Roma: all'Olimpico arriva il Bologna. Nello stesso orario anche la trasferta della Lazio a Lecce. La Juventus affronterà la Cremonese in trasferta alle 18:30, in contemporanea cii sarà l'incontro tra Fiorentina e Monza.

Il primo big match del 2023 si giocherà mercoledì 4 gennaio alle 20:45: San Siro illuminata da Inter contro Napoli. I tifosi di Udinese ed Empoli, però, assisteranno all'incontro della Dacia Arena.

Un ritorno al passato, con tutte le gare lo stesso giorno: rispetto a prima, però, gli orari delle sfide sono ben diverse. Ben quattro fasce orarie per dieci incontri.

IL PRIMO TURNO DEL 2023

SALERNITANA-MILAN, mercoledì 4 gennaio 12:30 [DAZN-Sky]

SASSUOLO-SAMPDORIA, mercoledì 4 gennaio 12:30 [DAZN]

SPEZIA-ATALANTA, mercoledì 4 gennaio 14:30 [DAZN]

TORINO-VERONA, mercoledì 4 gennaio 14:30 [DAZN]

LECCE-LAZIO, mercoledì 4 gennaio 16:30 [DAZN-Sky]

ROMA-BOLOGNA, mercoledì 4 gennaio 16:30 [DAZN]

CREMONESE-JUVENTUS, mercoledì 4 gennaio 18:30 [DAZN]

FIORENTINA-MONZA, mercoledì 4 gennaio 18:30 [DAZN-Sky]

INTER-NAPOLI, mercoledì 4 gennaio 20:45 [DAZN]

UDINESE-EMPOLI, mercoledì 4 gennaio 20:45 [DAZN]