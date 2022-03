Definito il programma di anticipi e posticipi previsti dalla 31ª alla 33ª giornata di Serie A.

Nel prossimo turno, dopo la pausa per le Nazionali, Juventus-Inter si giocherà domenica 3 aprile in posticipo serale, con Atalanta-Napoli alle 15. Il Milan chiude lunedì sera contro il Bologna.

Anticipo per Inter-Verona e Cagliari-Juventus, in campo sabato 9 aprile rispettivamente alle 18 e alle 20.45. Torino-MIlan invece si giocherà domenica 10 aprile alle 20.45 col Napoli sempre in campo la domenica pomeriggio, contro la Fiorentina.

31ª GIORNATA 2/4 15.00 Spezia-Venezia DAZN 2/4 18.00 Lazio-Sassuolo DAZN 2/4 20.45 Salernitana-Torino DAZN/Sky 3/4 12.30 Fiorentina-Empoli DAZN/Sky 3/4 15.00 Atalanta-Napoli DAZN 3/4 15.00 Udinese-Cagliari DAZN 3/4 18.00 Sampdoria-Roma DAZN 3/4 20.45 Juventus-Inter DAZN 4/4 18.30 Verona-Genoa DAZN 4/4 20.45 Milan-Bologna DAZN/Sky