Serie A, gli allenatori della stagione 2021/2022

Il ritorno di Mourinho, Gattuso dal Napoli alla Fiorentina, la conferma di Pioli, le situazioni di Lazio, Juventus e Inter: tutti i tecnici.

Si è chiusa la Serie A 2020/2021. Napoli escluso dalla Champions, Roma in Conference League, Juventus quarta, Inter scudettata. Grandi delusioni ed esultanze finali tra le big, che cominciano ora a programmare il futuro, tra chi lo ha già reso ufficiale e chi invece lo renderà tale solamente nelle prossime settimane pre-annata 2021/2022.

Sono pochissimi gli allenatori confermati anche per la prossima stagione di Serie A. Rimarrà sulla propria panchina Gasperini, ancora una volta tecnico dell'Atalanta in Champions League. Stesso destino per Stefano Pioli, riuscito a riportare il Milan nella massima competizione continentale.

Tra i confermati anche due allenatori capaci di riportare una piazza intera in Serie A: Dionisi sarà il più giovane tecnico di Serie A dopo la trionfale stagione di Serie B alla guida dell'Empoli, mentre Castori ha ottenuto la seconda piazza con la Salernitana potendosi così confrontare con la massima serie.

Partito Fonseca, la Roma si è affidata ufficialmente a Josè Mourinho, nuovamente in Italia per affrontare l'Inter, la squadra con cui ha fatto la storia. Gli altri? Cominceranno in questi giorni le discussioni per il futuro, tra rinnovi di contratto e nuova fiducia.

Cambierà guida tecnica la Fiorentina, visto l'addio di Iachini: Commisso ha scelto Gattuso. Rivoluzione anche per il Sassuolo, con De Zerbi che guiderà lo Shakhtar Donetsk in Champions League. Si separano anche le strade di Gotti e dell'Udinese e di Ranieri e della Sampdoria.

Il grande dubbio è relativo al prossimo allenatore del Napoli, con Gattuso esonerato dopo il quarto posto e il mancato approdo in Champions League, ma anche a quello che la Juventus deciderà relativamente ad Andrea Pirlo. Conte dovrebbe essere confermato alla guida dell'Inter Scudettata, possibile separazione tra il Cagliari e Semplici. E la Lazio? Inzaghi e Lotito parleranno di rinnovo a fine maggio.

2021/2022, GLI ALLENATORI DELLA SERIE A

ATALANTA: Gasperini

BOLOGNA: Mihajlovic?

CAGLIARI: Semplici?

EMPOLI: Dionisi

FIORENTINA: Gattuso

GENOA: Ballardini?

INTER: ?

JUVENTUS: Pirlo?

LAZIO: Inzaghi?

MILAN: Pioli

NAPOLI: ?

ROMA: Mourinho

SALERNITANA: Castori

SAMPDORIA: ?

SASSUOLO: ?

SPEZIA: Italiano?

TORINO: Nicola?

UDINESE: ?

VERONA: Juric?