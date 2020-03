Serie A a porte chiuse: quanti giornalisti possono accedere allo stadio?

Nel calcio a porte chiuse per coronavirus cambiano anche le regole di accesso dei giornalisti negli stadi. Annullate interviste e conferenze stampa.

Il calcio a porte chiuse stravolge le abitudini dei tifosi da stadio, ma anche quelle dei giornalisti al seguito delle diverse squadre che ogni domenica affollavano le tribune stampa.

La Lega di infatti in un comunicato ha chiarito come l'accesso sarà consentito "agli operatori dell'informazione preventivamente autorizzati e comunque nel numero massimo di 50".

Inoltre per gli stessi dovrà essere previsto un ingresso dedicato senza alcuna commistione tra giornalisti e tesserati. In Tribuna stampa tutti i giornalisti ed i fotografi ammessi dovranno essere posizionati a una distanza di due metri , mentre solo i fotografi ufficiali delle due squadre (uno ciascuno) potranno regolarmente posizionarsi a bordo campo .

Altre squadre

Il numero di giornalisti ammessi negli stadi scende a un massimo di 45 per Serie B e Serie C. La priorità ovviamente andrà alle testate che detengono i diritti dell'evento in questione: quindi DAZN e Sky per la Serie A, DAZN per la Serie B, Elevens Sports e Rai per la Serie C.

Sono invece state annullate le interviste e le conferenze stampa di allenatori e calciatori aperte a tutti, ma le stesse verranno distribuite dalla Lega "sia live sia ai titolari di diritti sia a tutti coloro che ad ogni ne hanno titolo". Infine le due squadre all'ingresso in campo non verranno accompagnate dai bambini.

Oltre a calciatori, allenatori, giornalisti, staff tecnico e dirigenti l'accesso agli stadi sarà consentito esclusivamente per "gli addetti della Sicurezza Pubblica, gli steward previsti nelle aree interessate, i VVFF e gli operatori di Pronto Soccorso, secondo le indicazioni approvate dal GOS".