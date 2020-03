Serie A a porte chiuse: pressioni per la trasmissione delle partite in chiaro

La Legge Melandri sulla commercializzazione dei diritti tv non prevede la trasmissione in chiaro. Servirebbe un decretto ad hoc.

Come già successo la scorsa settimana, quando si parlava della possibilità di giocare le partite di a porte chiuse, parallelamente e puntualmente anche adesso spunta fuori la proposta, avanzata da più parti - ci sarà un'interrogazione parlamentare sul tema - di trasmettere le gare che si giocheranno senza pubblico in chiaro in , per dare la possibilità a tutti di vederle.

Il dibattito è aperto soprattutto su - , il Derby d' che si giocherà senza pubblico a e che così almeno potrebbe essere visto da una grande fetta di popolazione italiana. Le pressioni sulla Lega arrivano soprattutto dal mondo politico.

Ma è qualcosa che a norma di legge non può proprio prendere vita: la Legge Melandri sulla commercializzazione dei diritti tv non prevede la trasmissione in chiaro di nessuna partite, visto che la Lega non ha proprio venduto un pacchetto sui diritti tv in chiaro.

Come riportato da 'La Repubblica' ci vorrebbe un decreto del governo ad hoc, l'ennesimo decreto, e susciterebbe non poche polemiche.

E visti i tempi stretti che porteranno a domenica (giornata del recupero delle sei partite dello scorso turno di campionato), con ogni probabilità solo gli abbonati a Sky potranno guardare il Derby d'Italia, che sarà giocato a porte chiuse.