Serie A, il 9 maggio termine ultimo per la ripresa: "Vogliamo completare il campionato"

La Lega rende noto tramite un comunicato la volontà dei club di Serie A di portare a termine il campionato appena le condizioni lo permetteranno.

Un nuovo importante aggiornamento sulla situazione del calcio italiano, sospeso a causa dell'emergenza Coronavirus. La Lega ha fatto sapere tramite un comunicato la volontà degli stessi club di portare a termine il campionato.

Questo il comunicato ufficiale, che conferma la volontà di non lasciare il torneo senza un vincitore:

"I Club, infine, hanno ribadito all’unanimità la volontà di portare a termine il Campionato di Serie A TIM , non appena le disposizioni delle autorità governative e le condizioni sanitarie lo permetteranno. Questa la posizione della Lega Serie A in vista della riunione di domani convocata dall’Uefa".

Altre squadre

L'interrogativo principale sta sulle tempistiche di un calendario fortemente subordinato all'evolversi dell'emergenza in tutta Europa: tra le tante ipotesi c'è quella di recuperare le partite restanti durante l'estate nella speranza che l'incubo Coronavirus possa sparire al più presto.

Secondo le indiscrezioni raccolte da Goal i club avrebbero fissato la data del 9 maggio come termine ultimo per la ripresa delle competizioni, spostando così la chiusura oltre il 30 giugno. Per quanto riguarda invece le situazioni contrattuali dei giocatori la proposta sarebbe quella di far slittare tutte le scadenze a metà luglio.

In questo caso slitterebbe ovviamente anche l'Europeo, inizialmente fissato a giugno, e tutta la sessione di calciomercato: le autorità del calcio mondiale si trovano ora a dover affrontare una situazione senza precedenti.