Serie A, 6ª giornata di ritorno: spostate Milan-Empoli e Bologna-Juventus

Cambiano gli orari delle due gare della 6ª giornata di ritorno: Milan-Empoli spostata a sabato 23 febbraio, Bologna-Juventus a domenica 24.

La Lega ha comunicato la variazione di due partite per la sesta giornata di ritorno di Serie A dopo aver delineato il quadro delle semifinaliste di Coppa Italia. Cambiano date e orari di Milan-Empoli e di Bologna-Juventus.

La partita di San Siro tra Milan ed Empoli è stata spostata a sabato 23 febbraio 2019, con fischio d'inizio alle ore 18 (inizialmente era prevista per domenica 24 febbraio alle 15), mentre la partita del Dall'Ara tra Bologna e Juventus andrà in scena domenica 24 febbraio 2019 alle ore 15 (inizialmente prevista per sabato 23 alle 18).

Dovrà essere spostata anche Lazio-Udinese dopo l'approdo dei biancocelesti in semifinale di Coppa Italia: la partita è attualmente prevista per il 25 febbraio, ma la semifinale contro il Milan è prevista per il 26 febbraio.

Ad oggi è però ancora impossibile definire una nuova data per la sfida dell'Olimpico contro i bianconeri a causa del Sei Nazioni di rugby previsto per domenica 24, mentre il 2 marzo è fissato il derby con la Roma. Da valutare inoltre il cammino in Europa League della squadra di Inzaghi: la Lega dovrà trovare uno slot libero per recuperare la partita di campionato dell'Aquila contro i friulani.