Serie A, prima giornata con 4 squalificati: Perisic, Ilicic, Magnanelli e Berardi

Saranno 4 i giocatori che salteranno la prima giornata di Serie A per squalifica: Perisic, Berardi, Magnanelli ed Ilicic.

La giornata odierna ha svelato quello che sarà il calendario della edizione 2019-2020. Ma in virtù di quanto accaduto nelle ultime giornate della stagione scorsa ci saranno alcuni calciatori che non potranno scendere in campo perchè squalificati.

L' di Conte, che esordirà a San Siro contro il , dovrà fare a meno del croato Perisic. Il di De Zerbi, che esordirà in casa contro la , non potrà schierare tra i titolari nè Berardi nè Magnanelli.

Lo sloveno Ilicic sarà invece costretto a saltare l'esordio dell' sul campo della .