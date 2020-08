Serie A, 38ª giornata: pronostici, consigli e statistiche

Analizziamo le altre tre partite selezionate da Super6 per il 38° turno di Serie A: pronostica il risultato finale e prova a vincere i premi in palio.

Super6 permette a tutti gli appassionati di vincere premi pronosticando il risultato di sei partite selezionate per ogni giornata di campionato: analizziamo le altre tre gare scelte per il 38° turno di , per capire come arrivano le rispettive squadre all'appuntamento.

JUVENTUS-ROMA

Una grande classica del nostro calcio nell'ultimo turno di Serie A: la campione d' festeggia nel proprio stadio il nono titolo consecutivo dopo la sconfitta di dell'ultimo turno. Ancora ampio turnover in vista per mister Sarri, che darà probabilmente spazio a chi ha giocato meno nell'arco della stagione.

Allo Stadium arriva una in grande forma, che ha già raggiunto l'obiettivo quinto posto, valido per l'accesso diretto ai gironi di . Il bilancio dei precedenti evidenzia la pessima tradizione giallorossa sul campo bianconero, con sole 8 vittorie della Lupa a fronte dei 56 successi di Madama. Pronostico comunque incerto tra due squadre che punteranno più allo spettacolo che ai tatticismi.

Altre squadre

Nove titoli consecutivi: la Juventus è la 18esima squadra nella storia a riuscirci in Europa dopo BATE Borisov, Sofia, , Dinamo Tblisi, , Dinamo Berlino, , Glacis United, Ilirija Ljubliana, Lincoln, , MTK Budapest, Pyunik Yerevan, Glasgow , Sheriff Tiraspol e Skonto Riga.

Allargando il discorso a livello mondiale ben 27 squadre erano riuscite in questa gloriosa impresa prima della Vecchia Signora

NAPOLI-LAZIO

Una gara che promette tanti goal quella del San Paolo, dove il non ha più ormai nulla da chiedere al campionato, ma cercherà di chiudere in bellezza il torneo nel proprio stadio. La può invece ancora raggiungere quel secondo posto che è stato suo per diverse settimane, con un Ciro Immobile ancora impegnato nella classifica marcatori.

I precedenti sono a favore dei partenopei, che hanno vinto 31 delle 63 sfide con sole dieci vittorie laziali e 22 pareggi. Pronostico del tutto incerto tra due big del nostro campionato: probabile turnover per mister Gattuso in vista della sfida di contro il .

SASSUOLO-UDINESE

Dopo aver accarezzato sogni europei per settimane, il ha rallentato la propria corsa nonostante un calcio di qualità: gli uomini di De Zerbi sono però tornati al successo nell'ultimo turno con un netto 5-0.

L' ha raccolto in anticipo la salvezza chiudendo una stagione abbastanza complicata: i bianconeri sono caduti in casa contro il dopo le due precedenti vittorie ottenute contro Cagliari e Juventus. Soltanto sei precedenti in Serie A tra le due formazioni con una sola vittoria neroverde, tre pareggi e due successi friulani.