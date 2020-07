Serie A, 36ª giornata: pronostici, consigli e statistiche

Analizziamo le altre tre partite selezionate da Super6 per il 36° turno di Serie A: pronostica il risultato finale e prova a vincere i premi in palio.

Super6 permette a tutti gli appassionati di vincere premi pronosticando il risultato di sei partite selezionate per ogni giornata di campionato: analizziamo le altre tre gare scelte per il 36° turno di , per capire come arrivano le rispettive squadre all'appuntamento.

-TORINO

Un campionato da onorare fino in fondo per la SPAL, che ha già salutato la Serie A dopo una lunga serie negativa di risultati. Di fronte il di Longo, che deve invece fare l'ultimo decisivo scatto verso la salvezza.

Sono infatti sei i punti che separano i granata dal : pronostico a favore degli ospiti, mentre il bilancio dei precedenti tra le due squadre risulta assolutamente in equilibrio con quattro vittorie per parte e nove pareggi complessivi.

Altre squadre

VERONA-LAZIO

Per gran parte della stagione il di Juric ha accarezzato sogni d'Europa, risultando complessivamente tra le squadre rivelazione di questa Serie A. Dopo gli ultimi due pareggi gli scaligeri ospitano la , che dopo un post-lockdown difficile hanno ritrovato la vittoria nell'ultimo turno.

I biancocelesti sono ormai distanti dalla vetta, ma hanno già messo in archivio la qualificazione alla prossima , forti degli undici punti di distacco dalla . Una sfida che vede leggermente favorita l'Aquila, mentre i precedenti sono nettamente a favore dei padroni di casa, che al Bentegodi hanno vinto nove volte, strappando nove pareggi e subendo soltanto quattro sconfitte.

JUVENTUS-SAMPDORIA

La sconfitta di Udine ha rinviato la festa Scudetto della , che ora vuole chiudere i conti nel proprio stadio: i bianconeri possono finalmente mettere le mani sul titolo dopo un post-lockdown più complicato del previsto.

A Torino arriva una ormai tranquilla dal punto di vista della classifica, con nove punti di distacco dalla zona retrocessione. Il pronostico pende ovviamente a favore della squadra di Sarri, come pure i tanti precedenti: 37 i successi di Madama contro le sole 5 vittorie blucerchiate e i 19 pareggi.

La Juventus potrebbe far sua una delle stagioni più ricche di goal in Serie A: dopo 35 turni infatti il torneo conta oltre 1050 reti segnati, ben 1059 , un traguardo che non veniva toccato addirittura dal 1951 .